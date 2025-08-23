OWF 2025: Tausende strömen zum Musikfest auf der Obstwiese

Die Obstwiese platzte einmal mehr fast aus allen Nähten. Zum Sound von Tocotronic, dem Lumpenpack, Wolfmother und vielen anderen tanzten tausende Besucherinnen und Besucher am Wochenende auf dem Festivalgelände bei Dornstadt. Wie immer „umsonst und draußen“. Letzteres rang denen, die schon am Donnerstag anreisten, bei lästigen Regenschauern etwas Durchhaltevermögen ab, doch die Belohnung dafür folgte mit zwei ausgelassenen Festivaltagen.

