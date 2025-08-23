Icon Menü
OWF 2025: Tausende strömen zum Musikfest auf der Obstwiese

Ulm

Mit Acts wie Lumpenpack und Tocotronic haben die Macher des Obstwiesenfestivals auch heuer einige Fanlieblinge im Programm. Das Publikum dankt‘s und kommt zahlreich nach Dornstadt.
Von Franziska Wolfinger
    Auch 2025 war wieder viel los auf dem Dornstadter Obstwiesenfestival. Am Freitagabend kamen rund 12.000 Menschen auf dem Festivalgelände zusammen.
    Die Obstwiese platzte einmal mehr fast aus allen Nähten. Zum Sound von Tocotronic, dem Lumpenpack, Wolfmother und vielen anderen tanzten tausende Besucherinnen und Besucher am Wochenende auf dem Festivalgelände bei Dornstadt. Wie immer „umsonst und draußen“. Letzteres rang denen, die schon am Donnerstag anreisten, bei lästigen Regenschauern etwas Durchhaltevermögen ab, doch die Belohnung dafür folgte mit zwei ausgelassenen Festivaltagen.

