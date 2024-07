In neuer Tiefgarage am Südstadtbogen kann jetzt geparkt werden: Das sind die Preise

Offiziell eröffnet wurde die Tiefgarage im Südstadtbogen bereits im Juni, doch parken konnte man damals noch nicht. Jetzt steht das neue Angebot in der Neu-Ulmer Innenstadt zur Verfügung. Ab Donnerstag, 1. August, kann auf 390 Parkplätzen, davon 140 Kurzzeitparkplätzen, geparkt werden. Dauerparkplätze können über die Stadt Neu-Ulm gebucht werden. Die Tiefgarage ersetzt das im Jahr 2019 abgebrochene Parkhaus am Bahnhof und befindet sich in der Von-Hünefeld-Straße 2–10 und damit in direkter Nähe zur Glacis-Galerie.

Für Kurzzeitparker hat die Stadt Neu-Ulm 140 Stellplätze vorgesehen

Zahlreiche Dauerparker haben sich bei der Stadt bereits einen Platz für ihr Fahrzeug gesichert und können ihren Stellplatz nun ab Anfang August nutzen. Die monatlichen Mietkosten für einen Dauerparkplatz belaufen sich auf 109 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Kaution in Höhe von 20 Euro. Die automatische Kennzeichenerkennung soll für eine reibungslose und komfortable Ein- und Ausfahrt sorgen. Auch an Kurzzeitparker hat die Stadt gedacht: Für sie sind 140 Stellplätze vorgesehen. Die Parkgebühren können ganz bequem auch bargeldlos beglichen werden.

Die Stadt Neu-Ulm rechnet für die Tiefgarage mit Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro, wobei die Endabrechnung noch fehlt. Ein Stellplatz kostet somit etwa 38.000 Euro, deutlich mehr als ursprünglich geplant, aber weniger als zwischendurch befürchtet. Eigentlich wollte die Stadt die Tiefgarage nicht selber bauen, doch nach der Insolvenz der Ulmer Realgrund AG sprang sie als Mit-Investorin ein.

Interessenten für einen Dauerparkplatz können sich an die Hallenbetriebe der Stadt Neu-Ulm wenden (parken@neuPressemitteilung ulm.de) oder über die Homepage einen Dauerstellplatz beantragen. Weitere Informationen zum Parken in der Stadt Neu-Ulm gibt es auf der Website der Stadt Neu-Ulm unter www.neuulm.de/parken. (AZ, mru)