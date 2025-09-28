Icon Menü
„Pazifismus – ein Irrweg?“ Die Friedensbewegung im Dilemma

Ulm

Pazifismus: Darum steckt die Friedensbewegung in einem Dilemma

Der Journalist Pascal Beucker spricht bei den Ulmer Friedenswochen über Pazifismus. Zum Ukrainekrieg bezieht er klar Stellung – und findet nicht nur Zuspruch.
Von Thomas Vogel
    Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen ging es um das Thema: „Pazifismus – ein Irrweg?“
    Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen ging es um das Thema: „Pazifismus – ein Irrweg?“ Foto: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild)

    Albert Einstein war ein Pazifist. „Ein Radikalpazifist“ sogar, wie der Journalist Pascal Beucker in seinem Kurzdurchlauf durch die Geschichte dieser weltanschaulichen Strömung präzisiert, die Gewalt und Krieg ablehnt. Doch dann kam das Jahr 1933 und die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, worauf Einstein seine Haltung grundlegend modifiziert habe. Dem Faschismus mit Waffengewalt entgegenzutreten, schien ihm jetzt nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu geboten.

