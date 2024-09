Peri erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Aalener Technologieunternehmen Syfit

Peri hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma Syfit mit Sitz in Aalen erworben. Das Unternehmen wurde 2017 als eigenständige Firma aus der RUD-Gruppe (Aalen-Unterkochen) ausgegliedert und hat aktuell 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch nach der Übernahme von PERI bleiet die RUD-Gruppe laut einer Peri-Mitteilung strategischer Mitgesellschafter. Syfit bietet digitale Lösungen auf Basis von Materialidentifikation und -ortung für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen an. Die Syfit GmbH wird unter bisheriger Leitung, Marke und Firmierung fortgeführt. Die Unternehmen arbeiten bereits seit längerem zusammen. So stammt beispielsweise die Identifikationstechnologie, die von Peri Tochtergesellschaften weltweit zur regelmäßigen Prüfung von prüfpflichtigen Betriebsmitteln in den Mietparks eingesetzt wird, von Syfit.

Peri und Syfit äußern sich zufrieden

„Als ein technologisch führendes Unternehmen in unserer Branche stellt die Digitalisierung für Peri eine wichtige strategische Säule dar. Wir sind überzeugt, dass die Entwicklung und Implementierung neuer digitaler Technologien sehr gute Möglichkeiten bieten, um sowohl intern Effizienzsteigerungen zu erzielen als auch unseren Kunden innovative und wertschöpfende Lösungen anzubieten“, so Carl Heathcote, Leiter des Bereiches Peri Next. „Wir sind froh und stolz über das Investment von Peri in unsere Firma“, wird Zoltan Demeter, Geschäftsführer der Syfit zitiert. Dieser Zusammenschluss mit Peri eröffne beiden Unternehmen einmalige Entwicklungspotentiale. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. (AZ)