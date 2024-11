29. Jedermannschießen Pfaffenhofen

Beim diesjährigen Jedermannschießen des Schützenvereins Pfaffenhofen dominierten die Marktmusikanten mit neun gemeldeten Mannschaften das Geschehen. Insgesamt traten 35 Mannschaften mit 140 Schützen zum sportlichen Wettkampf an die Schießstände. Den Mannschaftswettbewerb der Jugend gewannen die „Schlumpfbagels“ (Matteo Schlumberger, Lena und Lukas Ambros, Jule Schmid) mit 668 Ringen. Den Damenwanderpokal gewannen die Titelverteidiger „Dirndlbsetzung“ der Marktmusikanten (Carolin Schweizer, Natalie Thalhofer, Christina Meyer, Dorothea Bosch) mit 789,1 Ringen. Den zweiten Platz erreichten wiederum die „Korkenkiller“ (Karin Hauenschild, Geli Kaiser, Sylvia Hinkel, Renate Seiler) mit 756,7 Ringen vor den „Shooting Stars“ (Stefanie Purr, Franziska Schweizer, Nadia Rau, Isabelle Kreiner) mit 735,4 Ringen. Die Mannschaft „PommFritz“ (Friedrich Schweizer, Thomas Purr, Matthias Mayer, Simon Schweizer) holten sich mit 787,5 Ringen erstmals den begehrten Rothtal-Wanderpokal in der Allgemeinen Klasse. Knapp dahinter folgten die letztjährigen Sieger „Suleika und ihre 3 Kamele“ mit 783,4 Ringen und „Voll daneben“ (Markus Gorsch, Ralf Kotonski, Hans-Peter Müller, Mike Wüst) mit 768,2 Ringen. In der Einzelwertung dominierten bei der Jugend Laura Egner mit 192,0 Ringen vor Lena Ambros mit 186,0 Ringen, bei den Damen Sonja Ambros mit 203,1 Ringen vor Renate Seiler mit 198,9 Ringen und bei den Herren Martin Schweizer mit 203,9 Ringen vor Matthias Mayer mit 200,9 Ringen. Die Einzelwertung der aktiven Schützen entschied Carolin Schweizer mit 207,0 Ringen für sich vor Hans Schweizer mit 203,2 Ringen. Die besten Blattl-Schützen waren Lena Ambros mit einem 4,1-Teiler sowie Horst Idler mit einem 11,0-Teiler.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.