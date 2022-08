Pfaffenhofen

vor 2 Min.

Ärger um Bebauungsplan in Pfaffenhofen: Landwirte nicht berücksichtigt

Lokal Das neue Baugebiet an der Lindenstraße kollidiert mit den Interessen der Landwirtschaft. Die fürchtet, künftig auf Pflanzenschutzmittel verzichten zu müssen.

Von Andreas Brücken

An der Lindenstraße am nordöstlichen Ortsrand sollen rund zwei Dutzend neue Bauplätze entstehen. Mit dem Bebauungsplan legt die Kommune die Rahmenbedingungen für die Gestaltung fest. Das Ingenieurbüro Kling Consult wurde in diesem Fall dafür von der Gemeindeverwaltung beauftragt. Der Marktrat hat jetzt über die Einwände, die von Behörden, Institutionen und aus der Bevölkerung vorgebracht wurden, informiert. Für Ärger sorgte ein Schreiben von angrenzenden Grundstückseigentümern.

