Auto und Motorrad krachen zusammen: 17-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

In Pfaffenhofen ist am Samstagmittag in der Schulstraße ein Unfall ereignet. Eine 24-jährige Autofahrerin übersah nach Polizeiangaben beim Abbiegen einen entgegenkommenden, 17 Jahre alten Zweiradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass das Kraftrad nicht zugelassen war und der 17-Jährige zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis