In Beuren beginnt die Zukunft des Heizens schon heute

Plus Der Markt Pfaffenhofen und das Unternehmen GP Joule stellen ihr gemeinsames Nahwärmeprojekt in Beuren vor. Das Konzept könnte Vorbild für andere Gemeinden in der Region sein.

Von Florian Lang

Wie werden wir in Zukunft unsere Wohnungen heizen? Noch vor wenigen Jahren dürften sich die wenigsten darüber Gedanken gemacht haben, doch spätestens seit der Energiekrise im vergangenen Winter beschäftigt diese Frage Städte und Kommunen im ganzen Land. In Beuren ist sie schon beantwortet, denn in dem Pfaffenhofener Ortsteil werden voraussichtlich im kommenden Winter die ersten Haushalte aus dem eigenen Nahwärmenetz versorgt. Beim symbolischen Spatenstich am Mittwoch zeigte sich Sebastian Sparwasser stolz auf das Vorzeigeprojekt der Gemeinde.

Das Nahwärmeprojekt wäre beinahe an steigenden Kosten gescheitert

Auf Initiative der federführenden Firma GP Joule landete das Thema schon vor zweieinhalb Jahren auf der Tagesordnung des Pfaffenhofener Gemeinderats. "Wir haben uns mit der Anfrage beschäftigt und waren schnell der einhelligen Meinung, dass wir das umsetzen wollen", sagte Sparwasser. Zwischenzeitlich stand das Projekt auf der Kippe, denn eigentlich sollte eine Hackschnitzelanlage alleine die Energie für das Wärmenetz liefern. Doch die Corona-Pandemie, die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs und schließlich die grassierende Inflation setzten den Planern ordentlich zu. "Wir hatten in den letzten drei Jahren Zyklen, die man sonst über drei Jahrzehnte sieht. Das war eine große Herausforderung für das Projekt. Deshalb sind wir froh, dass es geglückt ist", sagte GP-Joule-Geschäftsführer Felix Schwahn. Als selbst der Betreiber an der Wirtschaftlichkeit des Projektes zweifelte, habe die Idee der Gemeinde, das Wärmenetz an eine großflächige Photovoltaik-Anlage zu koppeln, den Durchbruch gebracht.

