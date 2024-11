Ein Konzert - vier Elemente

Kürzlich fand das Jahreskonzert der Marktmusikanten unter dem Motto "Vier Elemente" im Martinushaus in Pfaffenhofen statt. Zu Gast war die Musikkapelle Gannertshofen, die den Abend mit dem imposanten "Marsch der Titanen" eröffnete. Nach der Begrüßung der Ersten Vorsitzenden der Marktmusikanten, Katharina Venus, entführten die Musikanten aus Gannertshofen mit "Rhapsodie Provencale" auf eine Reise in die Provence. Es folgten die Stücke "Queen in Concert", "Eine Holzgeschichte" und "The Lion King", bevor sie mit dem Rock-Medley "Santiano" noch eine Zugabe zum Besten gaben. Den zweiten Konzertteil eröffneten die Marktmusikanten mit einem Medley aus dem zweiten Teil des Disney-Films "Frozen". Mit "Pompeji" entführten die Musikanten ihre Gäste nach Italien zu einem brodelnden Vulkan, bevor sie mit "Mountain Wind" das nächste Element musikalisch zum Ausdruck brachten. Mit "The Wind In The Willows" überraschten sie die Besucher und Besucherinnen mit einem anspruchsvollen viersätzigen Stück. Das letzte Stück "Abel Tasman" begeisterte so stark, dass die Kapelle zum Ende noch zwei Zugaben, den "Earth Song" sowie die "Bodensee Polka", zum Besten gaben. Nach dem Konzert ließen die beiden Kapellen den Abend gemeinsam ausklingen. Wie jedes Jahr nutzten die Marktmusikanten den festlichen Rahmen ihres Konzerts, um für abgeschlossene Bläserprüfungen sowie langjährige Mitgliedschaften zu ehren. Als Vertreter des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds übernahm diese Aufgabe Bezirksschriftführer Justin Maier. Dieses Jahr gab es zusätzlich eine besondere Ehrung: Dirigentin Franziska Span darf sich nun Staatlich Anerkannte Dirigentin nennen. Damit hat sie den höchsten Ausbildungsstand im Laienwesen erreicht und ihre Kapelle profitiert von dieser zusätzlichen Qualifikation. Aktuell ist die Kapelle auf der Suche nach Sponsoren für ein neues Mischpult und einen neuen Anhänger. Weitere Informationen unter www.marktmusikanten.de.

