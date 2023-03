Pfaffenhofen

vor 23 Min.

Faszination Pubquiz: Wenn donnerstags im Fiddler's Green die Köpfe rauchen

Plus Bei den Rätselabenden in Pfaffenhofen ist die Nachfrage so groß, dass neue Gruppen auf die Warteliste kommen. Bei den Fragerunden gewinnen nicht immer die Schlauesten.

Von Ronald Hinzpeter

Heute lief es nicht sonderlich gut für das Team "Kollektives Versagen". Es machte seinem Namen alle Ehre und landete abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Doch die Fünf aus dem Bibertal sind bester Laune: "Hauptsache nicht Letzter", ruft Norbert, und seine vier Ratekumpels lachen munter. So wie alle anderen Teams haben sie sich an diesem Abend beim Pubquiz im Pfaffenhofer Fiddler's Green durch fünf Fragerunden gegrübelt, die Stirn in Falten gelegt und sich vermutlich gefragt: Wer weiß denn so was?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

