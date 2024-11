Glanzvolle Ehrung für Kadeltshofer Schützen-Elite

Kürzlich rollte der Bezirk Schwaben den roten Teppich für seine erfolgreichen Schießsportlerinnen und -sportler aus. Im Rahmen einer feierlichen Ehrung wurden 16 Mitglieder des SV Kadeltshofen für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Sportjahr ausgezeichnet. Die Einladung zur Ehrung war ein Ticket für die Meisterschützen. Nur wer sich im harten Wettkampf bewiesen und einen der begehrten Plätze auf dem Siegertreppchen erkämpft hatte, durfte an diesem besonderen Abend teilnehmen. Die Kriterien waren: Teilnahme an einer bayerischen WA-Meisterschaft mit Platz eins bis drei oder ein Platz unter den Top fünf bei einer deutschen Meisterschaft. Zusätzlich mussten die Sportlerinnen und Sportler für einen schwäbischen Verein starten und ihre Erfolge in DSB-geführten Wettbewerben erzielen.

Eine wahrlich beeindruckende Leistung der 16 Kadeltshofer Schützen beziehungsweise Schützinnen.

