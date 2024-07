Motorradfahrer prallt in Hirbishofen gegen Gartenzaun und verletzt sich

Ein 38-Jähriger kam vor dem Ortseingang von Hirbishofen von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

In Hirbishofen, Ortsteil von Pfaffenhofen an der Roth, hat es am Sonntagmittag einen Motorradunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.15 Uhr ein 38-jähriger Motorradfahrer auf dem Weg nach Holzschwang. Er kam aus Richtung Pfaffenhofen und befuhr die Holzschwanger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er am Ortseingang von Hirbishofen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun.

Mann prallt gegen Gartenzaun bei Hirbishofen: Rettungsdienst nötig

Dabei hat er sich leicht bis mittelschwer verletzt. Zur Behandlungen wurde er mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden, der am Zaun und Motorrad entstanden ist, auf rund 500 Euro. (AZ)