In Beuren gibt es zusätzliche Kapazitäten für die Kinderbetreuung

Eine Woche lang haben Eltern in Pfaffenhofen Zeit, ihre Kinder für einen Betreuungsplatz anzumelden. Auch eine neue Waldkindergartengruppe steht zur Verfügung.

In der zweiten Februarwoche können Eltern ihren Nachwuchs für das Betreuungsjahr 2023/2024 an einem Kindergarten, einer Krippe oder einem Hort in Pfaffenhofen anmelden. Fünf Kindertagesstätten stehen Familien hierfür in der Marktgemeinde zur Verfügung. Im Idealfall schon im Juni, spätestens im September, soll heuer eine neue Waldgruppe im Kindergarten St. Franziskus in Beuren eröffnet werden.

Kinderbetreuungsangebot in Pfaffenhofen musste erweitert werden

Die Vorbereitungen für das Angebot in dem Ortsteil laufen nach Angaben von Gabi Dreier, der Leiterin des St.-Franziskus-Kindergartens, weiter auf Hochtouren. "Bis zu 15 Plätze können wir in der Waldgruppe anbieten", sagt sie. Ganz im Sinne der Waldpädagogik sollen diese Kinder den ganzen Vormittag im Wald verbringen. Zum Aufwärmen und bei extremen Wetterverhältnissen stehe ihnen ein Bauwagen zur Verfügung, der im Waldstück beim Waldfriedhof in Beuren aufgestellt werden soll. Die neue Kindergartengruppe sei offen für Kinder ab drei Jahren. Eltern dürfen auch Kinder, die bereits einen Platz in einem anderen Kindergarten in Pfaffenhofen haben, dort anmelden.

Bereits im Jahr 2021 hatte der Marktrat beschlossen, das Betreuungsangebot für Kinder zu erweitern. Grund dafür war ein Mangel an Kindergartenplätzen in Pfaffenhofen. Die Vorbereitungen für die neue Gruppe, wie zum Beispiel die Lieferung des Bauwagens, haben sich nach Angaben von Dreier in die Länge gezogen. Zusätzliche Kapazitäten sind auch im Kindergarten St. Monika in Pfaffenhofen entstanden, der durch einen Neubau vergrößert wurde.

Angebote in Pfaffenhofen decken nicht ganzen Bedarf ab

Auch diese beiden Angebote können laut Bürgermeister Sebastian Sparwasser aber nicht den ganzen Betreuungsbedarf für die kommenden Jahre decken. Die Kapazitäten seien schon jetzt ausgeschöpft, sagt er. "Wir sind nach wie vor voll belegt und müssen uns künftig vor allem um den Ausbau von Kindergarten und Kitaplätzen kümmern", betont der Bürgermeister.

Anmeldungen für Kindergarten- und Krippenplätze in Pfaffenhofen sind in der Woche von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar, möglich. Weitere Informationen dazu finden Interessierte unter markt-pfaffenhofen.de auf der Internetseite der Marktgemeinde.

