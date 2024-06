Liederkranz Pfaffenhofen begibt sich auf musikalische Europareise

Für sein Jahreskonzert bring der Liederkranz Pfaffenhofen drei Chöre auf die Bühne. Es werden Europafähnchen geschwenkt – und bekannte Hymnen gesungen.

Gleich drei Chöre traten im randvollen Martinushaus zum Jahreskonzert des Gesangvereins Liederkranz Pfaffenhofen an, um dem Publikum unter dem Motto "Europareise" das breite Spektrum des Chorgesangs zu bieten und es mit wunderbaren und schön vorgetragenen Weisen zu unterhalten. Vom Liederkranz traten der gemischte Chor und der Männerchor auf, dazu als Gast der evangelische Kirchenchor Weißenhorn, der nur aus Sängerinnen besteht. Wobei diese auch gern ein paar Männer in ihren Reihen hätten, wie sie kundtaten.

Männerchor aus Pfaffenhofen singt Volkslieder aus europäischen Ländern

Dem Auftakt mit "Swing the Prelude", einer modernisierten Form der Europahymne, folgten beim gemischten Chor mit "Ungarischer Tanz Nr. 5" von Johannes Brahms ein Ausflug nach Ungarn. Gefolgt von "Es klingt ein Lied", durch wunderschöne Tenor-Soli geschmückt, ein erster Trip nach Irland, wobei die Sänger, Sängerinnen und die leidenschaftlich dirigierende Marianne Altstetter fleißig Europafähnchen schwenkten.

Der evangelische Kirchenchor Weißenhorn, begleitet von Piano, Querflöte und Geige, gefiel gleich durch das sehr beschwingte "Sing, sing, sing" und wartete neben anderen Liedern auch mit "Here I am Lord" auf – einer Hymne, die um die Welt ging, wie Chorleiterin Mary Sukale wusste. Zum Abschluss des ersten Konzertteils, präsentierte der Männerchor aus Pfaffenhofen mit seinen kräftigen Stimmen eine Melodienfolge europäischer, zum Teil sehr bekannter Volkslieder aus folgenden Ländern: Dänemark, Deutschland, England ("Greensleeves"), Frankreich ("Sur le pont d’Avignon“), der Schweiz, Österreich, Italien ("Bella Bimba"), Griechenland, Rumänien, Polen und Russland ("Katjuscha"), um die Zuhörer und Zuhörerinnen mit "Abschiedslied" aus Deutschland und dem "Bajazzo" in die sehr lange Pause zu verabschieden.

Der Gefangenenchor von Verdi ist ein Höhepunkt des Jahreskonzerts

Als sich die Gäste wieder aufs Musikalische eingestimmt hatten, startete der Weißenhorner Kirchenchor etwas dünn, aber mit klaren Stimmen unter anderem mit "Go forth with a song" in den zweiten Teil des Konzertabends. Die Höhepunkte folgten: Zum einen mit "Hallelujah", der mit viel Beifall bedachten Version des britischen Sängers Leonhard Cohen, dargebracht vom gemischten Chor des Liederkranzes, zum anderen mit "Va, Pensiero", dem berühmten Gefangenenchor von Giuseppe Verdi, bei dem sicher mancher Besucher und manche Besucherin eine Gänsehaut bekam.

Dargeboten wurde dieses Lied gemeinsam vom gemischten Chor und dem Männerchor und für sie gab es echte stehende Ovationen durch das Publikum. Schließlich wurde es eng auf der Bühne: Am Ende eines Abends, der zeigte, wie schön Chormusik sein kann, sangen alle drei Chöre zusammen unter der Leitung von Marianne Altstetter den irischen Reisesegen "Möge die Straße uns zusammenführen". Wobei das Publikum kräftig mitsingen sollte und der eine und die andere auch den Mut aufbrachte, dies zu tun. Dass drei Chöre zusammen sangen, stellte beim Liederkranz Pfaffenhofen ein – sehr schönes – Novum dar.