Nach 28 Jahren ist das "Brett im Schtoi" jetzt Geschichte

Lokal Der Schlussakkord kommt von Westwind. Neben Wehmut und Abschiedsschmerz waren auch Dankbarkeit und Stolz auf die vergangenen Jahrzehnte spürbar.

Das Gasthaus Hirsch aus Attenhofen lieferte noch einmal das exklusiv gebraute "Schtoibier", als sich rund 150 Gäste, Gönner und Freunde in der Aula der Herrmann-Köhl-Schule versammelten. Mit den Klängen der Band Westwind folgte das erste Konzert nach der zweijährigen Corona-Pause. Gleichzeitig verabschiedeten sich die Macher der Kulturinitiative "Brett im Schtoi" vom Publikum.