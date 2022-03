Unfall in Pfaffenhofen: Radfahrer prallt gegen Auto und stürzt

Bei einem Unfall in Pfaffenhofen wird ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Als er vom Gehweg auf die Straße wechselt, kommt es zu einer Kollision.

Ein älterer Radfahrer ist am Montagnachmittag in Pfaffenhofen vom Rettungsdienst behandelt worden, nachdem er gegen ein Auto geprallt und gestürzt war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 82-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 14.40 Uhr im Ortskern von Pfaffenhofen auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Weißenhorn. Als er auf die Straße wechselte, missachtete er offensichtlich den Vorrang des Autos einer 41-jährigen Frau, das in gleicher Richtung auf der Fahrbahn unterwegs war.

Der Radfahrer stürzte in Pfaffenhofen auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich leicht

Der Radfahrer prallte gegen den Pkw. Er stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Dabei zog sich der Mann leichtere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 600 Euro. (AZ)