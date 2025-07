Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Blitze schlagen in Wohnhaus und Gartenhütte ein

Ein Unwetter ist am frühen Sonntagabend über den Landkreis Neu-Ulm hinweggezogen. Die Folge waren auch einige Einsätze für die Feuerwehren.

In Pfaffenhofen an der Roth schlug kurz nach 18 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Die Feuerwehren aus Pfaffenhofen und Weißenhorn rückten an. Unter Atemschutz wurde das Gebäude im Birkenweg auf Wärmequellen untersucht. Mithilfe der Drehleiter aus Weißenhorn wurde das Dach sowie die Wand kontrolliert.

Im oberen Teil des Gebäudes seien einige Schäden im Bereich der Heizung, Elektrik und Fassade entstanden, teilt die Feuerwehr Pfaffenhofen bei Facebook mit. Eine Höhe des Schadens kann die Polizei auf Nachfrage nicht beziffern. Das Gebäude sei anschließend belüftet worden.

Blitz schlägt in Gartenhütte in Weißenhorn ein und verursacht Brand

Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau-Iller wurden im gesamten Landkreis Neu-Ulm sieben wetterbedingte Einsätze gemeldet. Darunter auch der Brand einer Gartenlaube im Bereich Weißenhorn. Ein Zeuge hatte gegen 17.35 Uhr zunächst Rauchschwaden über der Kleingartenanlage nördlich der Ulmer Straße und daraufhin eine brennende Gartenhütte festgestellt. Als Rettungskräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf weitere Gartenparzellen übergegriffen. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit insgesamt 48 Kräften im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die genaue Schadenshöhe kann im Moment noch nicht beziffert werden.

Eine Polizeisprecherin berichtet von vereinzelten Aquaplaning-Unfällen auf den Autobahnen, jedoch wohl nichts Außergewöhnliches. So fuhr ein 20-Jähriger bei Vöhringen von der A7 ab. Beim Einfahren in die Kreisstraße NU14 kam sein Fahrzeug aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ins Rutschen. Der junge Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5500 Euro, verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (krom)