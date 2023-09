Pfaffenhofen

Wie umgehen mit politisch Rechten? Der Rektor von Marienfried im Gespräch

Plus Auch Rektor Georg Oblinger beobachtet mit Sorge, dass rechtes Gedankengut in Kirche und Gesellschaft zunimmt. Er erklärt, wie er in Marienfried damit umgeht.

Von Franziska Wolfinger

Herr Oblinger, laut einer neuen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung haben acht Prozent der Deutschen rechtes Gedankengut. Auch in der katholischen Kirche ist jüngst immer wieder die Rede von einem Rechtsruck. Inwiefern äußert sich das auch in Marienfried?



Rektor Georg Alois Oblinger: Von dieser Studie habe ich auch gehört. Von zwei Prozent vor der Corona-Pandemie auf jetzt acht Prozent hat sich das vervierfacht. Und natürlich gibt es alles, was es in der Gesellschaft gibt, auch in der Kirche. Marienfried, wie andere Wallfahrtsorte und Gebetsstätten auch, zieht sehr stark die Frommen und auch die Konservativen an. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, für diese Menschen möchte ich da sein und die gesunde katholische Frömmigkeit hier pflegen. Allerdings ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass rechtsradikale Strömungen an kirchlich-konservativem Gedankengut andocken wollen.

Da gibt es ja tatsächlich auch einige Überschneidungen.



Oblinger: In konservativen Kreisen ist zum Beispiel „Schutz des ungeborenen Lebens“ ein großes Thema, das auch ich für wichtig halte. Aber es ist eben auch ein Anknüpfungspunkt – ob bei Trump oder der AfD. Da heißt es dann, die kümmern sich noch darum, den anderen ist es nicht mehr wichtig. Anknüpfungspunkte sind auch das Familienbild, da schließt sich dann auch die Gender-Thematik an. Es gibt also Berührungspunkte, aber ich darf nicht so blauäugig sein und meinen, wenn eine Partei sich um den Schutz des ungeborenen Lebens kümmern will, dass diese unbesehen zu unterstützen ist.

