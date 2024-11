Er kam in Pfaffenhofen zur Welt, wuchs dort auf und prägte das Leben in der Marktgemeinde mit: Michael Pintleger ist am Sonntagvormittag im Alter von 53 Jahren gestorben. „Er reißt eine Lücke in unsere Gemeinschaft“, sagt Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Der unerwartete Tod macht nicht nur ihn tief betroffen.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sebastian Sparwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis