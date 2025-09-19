Pfarrer Anton Maric feiert sein goldenes Priesterjubiläum in Wullenstetten

Der Wahrheit in Liebe dienen. Diesen Spruch wählte Anton Maric vor 50 Jahren bei seiner Priesterweihe in Sarajevo. „Diese Worte waren mir immer meine Leitschnur in all den Jahren, in denen ich als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden tätig war“, sagt Maric. Am Sonntag, 21. September, feiert er dieses Jubiläum um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in Wullenstetten.

Zuerst war Maric über 13 Jahre in seiner Heimat Kroatien als Kaplan und Pfarrer für verschiedene Gemeinden zuständig und kam 1988 nach Deutschland. Nach einer kurzen Zeit in Illdorf bei Neuburg an der Donau wechselte Pfarrer Maric am 1. Februar 1990 nach Wullenstetten.

Pfarrer Maric ist auch nach seiner Pensionierung noch als Ruhestandsgeistlicher aktiv

Er übernahm mit Wullenstetten auch die Pfarrei Witzighausen mit Hittistetten. Als Pfarrer Prestele aus Aufheim in den Ruhestand ging, entschied man sich 2008, dass Wullenstetten auch die Gemeinden Aufheim und Gerlenhofen mit Holzschwang mitbetreut. So war Maric bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2022 über 30 Jahre als Seelsorger für die Pfarreiengemeinschaft zuständig.

Jetzt unterstützt er als Ruhestandsgeistlicher im Dekanat Neu-Ulm und in der kroatischen Gemeinde die örtlichen Pfarrer weiterhin bei ihren vielfältigen Aufgaben. Seit 1992 begleitet er auch den Zweigverein des Katholischen Frauenbundes Wullenstetten als geistlicher Beirat.

Maric Priesterjubiläum wird in der Kirche Mariä Verkündigung in Wullenstetten gefeiert

So kann Pfarrer Maric auf 50 Jahre als Priester in einer hektischen Welt, voller Herausforderungen im sozialen und gesellschaftlichen Miteinander zurückblicken. Er feiert in seiner ursprünglichen Gemeinde Wullenstetten in der Kirche Mariä Verkündigung am 21. September um 10 Uhr einen Dankgottesdienst, der von der Kirchengemeinde und auch mit Mitgliedern aus der kroatischen Gemeinde gestaltet wird.

Mit dem Gottesdienst und dem Stehempfang, der von den Gremien der Pfarreien organisiert wird, soll die große Wertschätzung für seinen jahrzehntelangen Einsatz zum Ausdruck gebracht werden. (AZ)