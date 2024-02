Beim Dorfplatz in Pfuhl sind jetzt die Bürger gefragt

Die Stadt stellt am 19. Februar im Museumsstadel die Pläne für einen Stadtteilplatz in Pfuhl vor. Bürgerinnen und Bürger können sich einbringen.

Seit Jahren wird erfolglos über einen Stadtteilplatz in Pfuhl diskutiert. Jetzt sollen die Pfuhler Bürgerinnen und Bürger bei einer öffentlichen Veranstaltung in die Planungen mit einbezogen werden. Deshalb lädt die Stadtverwaltung Neu-Ulm am Montag, 19. Februar, zu einer Bürgerbeteiligung im Museumsstadel (Hauptstraße 73) ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die endgültige Realisierung des Platzes soll der städtischen Pressemitteilung zufolge ab dem Jahr 2026 erfolgen.

Das hat die Stadt Neu-Ulm mit dem Dorfplatz in Pfuhl vor

Wie mehrfach berichtet, soll auf dem brach liegenden stadteigenen Grundstück zwischen dem historischen Zehentstadel und dem neuen Kindergarten, an der Ecke Griesmayerstraße/Sonnenstraße gelegen, der Platz entstehen. Dazu heißt es wörtlich in der Mitteilung: „Es soll ein attraktiver öffentlicher Raum für Veranstaltungen und ein zentraler Ort der Begegnungen geschaffen werden“. In die Planung werden deshalb von Beginn an die Pfuhler mit einbezogen. Denn nur wenn „die Bedürfnisse vor Ort berücksichtigt werden, wird es auch gelingen, den Stadtteilplatz mit Leben zu füllen“, ist Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) überzeugt.

Die Rathauschefin und städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen am deshalb am kommenden Montagabend erste Planskizzen vor, um städtische Impulse und Anregungen zu geben. Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Anregungen, Impulse, Wünsche und Interessen dem Bauherrn mitteilen, damit die Ergebnisse anschließend in die weitere Planung einfließen können. (pfl)

