Beim erneuten Anlauf klappt’s mit dem Oldie-Abend in Pfuhl

Die „Pfuhler Oldiefreunde“ versuchten es bereits 2018 und 2019, doch damals machte ihnen schwere Gewitter einen Strich durch die Rechnung und 2020 die Corona-Epidemie. Diesmal zeigten sich zwar bedrohliche Gewitterwolke, doch diese zogen vorüber, sodass die Organisatoren mit dem musikalischen Spektakel nach langer Pause wieder sehr erfolgreich starten konnten.

Zahlreiche Besucher, ob Alt oder Jung, fanden den Weg zur Seehalle, um auf der Terrasse der Seestuben und drumherum mit toller Musik von einst zu träumen, zu singen oder zu tanzen. Die beiden DJs Reinhard und Sven (Sven ist der Ehemann der Seestuben-Wirtin Bruni) legten im Minutentakt die verschiedensten Oldies der vergangenen 40 Jahre auf. Es kam keine Musikrichtung zu kurz. Von Adamo bis zu den Beatles, über Elvis und Engelbert, bis hin zu Smokie und den Stones reichten die Hits. Die Wirtsleute, an ihrer Spitze Chefin „Bruni“, boten aus Küche und Keller kulinarische Leckerbissen. Bei etlichen Gästen wurde letztlich der Wunsch laut, solch eine Veranstaltung nochmals zu wiederholen.

