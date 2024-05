Pfuhl/Burlafingen

Pfarrerin Katja Baumann verlässt Kirchengemeinde und zieht nach Brüssel

Plus Nur noch bis Mitte Juli ist Katja Burman in der Pfarrgemeinde Pfuhl/ Burlafingen. Die Späteinsteigerin blickt mit Wehmut zurück - aber auch mit Spannung auf die neue Aufgabe.

Von Inge Pflüger

Die geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Pfuhl-Burlafingen, Katja Baumann, verlässt Burlafingen und tritt am 15. August ihren Dienst in der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Brüssel (DEGB) an. Zum Abschluss mit am Sonntag, 28. Juli, 17 Uhr, in der St. Ulrichskirche in Pfuhl, ein Gottesdienst samt "Entpflichtung" geplant. Mit folgendem Grillfest im Gemeindegarten.

Die Nachfolge in der evangelischen Gemeinde Pfuhl-Burlafingen ist noch offen

Bis zu diesem Tag wird sie nach wie vor ihre Gemeinden betreuen. Unbekannt ist noch die Nachfolge, die Stelle wird aktuell ausgeschrieben für den 1. Februar 2025. In der Vakanzzeit hat Pfarrer Tobias Praetorius aus Nersingen die Vertretung.

