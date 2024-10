Das Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl hat jetzt einen neuen Baumhain

Ein neuer Baumhain macht das grüne Klassenzimmer des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Pfuhl noch grüner. Dieser wurde während der Projekttage der 10. Jahrgangsstufe im Rahmen der Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit angepflanzt. Er besteht aus 17 Bäumen, die in Zukunft Schatten spenden werden und gleichzeitig die 17 Nachhaltigkeitsziele der Unesco symbolisieren. Jetzt wurde der Baumhain in Beisein von Landrätin Eva Treu eingeweiht.

Ein Klimabaum ergänzt den Baumhain des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums

Während der Projekttage standen neben der Pflanzaktion noch weitere Aktivitäten wie Waldbaden, Baum-Yoga oder Achtsamkeitsübungen auf dem Programm. Darüber hinaus hat das Projektseminar „Urban Gardening“ der 5. Jahrgangsstufe einen Klimabaum gespendet, der den Baumhain ergänzen soll. (AZ)