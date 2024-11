Für die Pfuhler Faschingsprinzessin geht ein Traum in Erfüllung

Fasching: Prinzenpaar der Pfuhler Seejockel

Wie haben Sie sich kennengelernt?

RAMONA UND FRANCESCO: Kennengelernt haben wir uns damals als Teenies mit 14 Jahren über gemeinsame Freunde.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

RAMONA: Ich wollte schon immer mal Prinzessin werden, dachte aber nie, dass der Traum in Erfüllung geht, da Francesco eigentlich Faschingsmuffel ist. Nun wollte er aber seiner Frau den großen Wunsch erfüllen.

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?

RAMONA: Ich tanze schon seit ich 3 Jahre alt war im Fasching. Meine Eltern und Geschwister waren ebenfalls im Verein. So haben ich den Fasching lieben gelernt und habe jetzt auch schon die eigenen Kinder damit angesteckt.

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?

RAMONA: Jeder Moment auf der Bühne ist ein besonderer, wenn man zeigen kann, wie viel Arbeit und Liebe man in die Auftritte und so weiter gesteckt hat. Und wenn man einfach mit Spaß und Freude die wundervolle Zeit mit so vielen lieben und tollen Menschen verbringen darf. Als dann unsere Töchter das erste Mal selbst auf der Bühne standen, haben wir total mitgefiebert. Das war ein sehr emotionaler Moment.

FRANCESCO: Für mich ist das Schönste am Fasching das Lachen und die Freude meiner drei Mädels zu sehen.

Worauf freuen Sie sich in Ihrer Regentschaft am meisten?

RAMONA UND FRANCESCO: Am meisten freuen wir uns auf die vielen tollen Erlebnisse, neue Leute kennenzulernen und alles mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Die strahlende Gesichter der Kinder, wenn man als Prinz und Prinzessin da steht und angehimmelt wird.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in Ulm wären?

RAMONA UND FRANCESCO: Wenn wir echtes Königspaar in Pfuhl wären, würden wir als erstes dafür sorgen, dass die ,,Reichen“ die ,,Armen“ in jeglicher Hinsicht unterstützen müssen. (AZ)

Zur Person

Ramona Cannello, 32 Jahre alt, arbeitet als Vertriebsmitarbeiterin, Francesco Cannello, ebenfalls 32, als Gabelstaplerfahrer.