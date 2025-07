Kleingartenverein Pfuhl: Siegfried Werner hängt noch mal drei Jahre dran

Er war von 2006 bis 2018 bereits Vorsitzender, dann sprang er im Februar 2022 wieder in die Bresche und rettete den Verein vor der Auflösung. Jetzt übernahm Siegfried Werner erneut als „Kapitän“ das Ruder beim Kleingartenverein in Pfuhl. Vor drei Jahren wollte Werner „höchstens bis 2024 das Steuerrad bedienen“, doch das hat sich geändert, er stellte sich jüngst erneut für weitere drei Jahre zur Verfügung. „Danach möchte ich aufhören“, kündigte der 58-Jährige vor versammelter Mannschaft an, als der fast 300 Mitglieder zählende Pfuhler Kleingartenverein während der Hauptversammlung die gesamte Vorstandschaft wählte.

