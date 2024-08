Kurz vor den Ferien durften sich die Fünftklässler der Inge-Aicher-Scholl-Realschule im Rahmen der Leseförderung noch auf einen besonderen Thementag freuen: „Mission Books - Undercover“ - Blick hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendliteratur. Hierfür waren Carla Häfner, Autorin von Sachbüchern und Bilderbüchern, und Sonja Fiedler-Tresp, Übersetzerin aus dem Niederländischen und Englischen, die beide in Neu-Ulm wohnen, in der Schule zu Gast und gaben Einblick in ihre Arbeit rund um die Bücher. Viele Fragen wurden geklärt: Wie entsteht ein Buch? Welche Menschen sind daran beteiligt? Warum sind zum Beispiel Bücher, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt werden, umfangreicher als im Original? Warum kann die KI nur sehr bedingt beim Übersetzen helfen? Viele Jungen und Mädchen zeigten sich dabei außerordentlich „buchsicher“ und waren äußerst interessiert bei der Sache. Vor allem, als ein niederländisches Jugendbuch parallel im Original und in seiner deutschen Übersetzung vorgelesen wurde. Bücher sind an dieser Schule also definitiv nicht von gestern.

