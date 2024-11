Mitmachtraining Taekwondo beim TSV Pfuhl

Die Abteilung des TSV Pfuhl lud kürzlich ihre großen und kleinen Sportler mit Ihren Familien beziehungsweise Partnern zu einem gemeinsamen Taekwondo-Training ein. Ziel war es, den Eltern beziehungsweise Partnern einen Einblick in Taekwondo zu vermitteln und dabei gemeinsam als Familie Sport zu machen. Mitmachen konnte jeder, egal ob mit oder ohne sportlichen Hintergrund. 45 Interessierte nahmen teil und waren mit viel Spaß dabei. Bei Matthias Fischer und David Malthan durften die Teilnehmer verschiedene Kicks ausprobieren und mit Kampfwesten Wettkampfluft schnuppern. Lisa Eberlein und Sabine Fischer brachten mit intensivem Techniktraining Muskeln und Köpfe zum Rauchen. Wie man sich in realistischen Gefahrensituationen verhalten sollte, zeigten dann Hans Ott und Chris Hammann.

Den Kindern schien es dabei die größte Freude zu sein, ihre Eltern auch mal kräftig schubsen zu dürfen und zu schauen, ob die Eltern im Rahmen der Fallschule richtig auf der Matte landen können. Dabei ging es auch mal richtig laut zu.

In erster Linie möchte sich die Abteilung Taekwondo bei allen Eltern, Partnern und Kindern bedanken, dass sie sich mit so viel Freude auf das Training eingelassen haben. Ganz herzlichen Dank auch den sehr engagierten Trainern, die sich immer wieder auch außerhalb der regulären Trainingszeiten mit viel Herzblut einbringen. Danke an Antonia, Carolin und Mia, die als Co- Trainerinnen kräftig unterstützt haben. Den Abschluss machte dann ein gemeinsames Gruppenfoto und für die Kinder eine Runde Süßigkeiten.

