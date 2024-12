securates-Fortsetzung gewünscht

Icon Vergrößern Frauen ohne jegliche vorherige Kampfsporterfahrung lernen im securates®-Kurs, wie man gewalttätige Angriffe effektiv abwehren kann. Im Bild: Angriffe am Boden, trainiert mit Schutzausrüstung. Foto: Hans Ott Icon Schließen Schließen Frauen ohne jegliche vorherige Kampfsporterfahrung lernen im securates®-Kurs, wie man gewalttätige Angriffe effektiv abwehren kann. Im Bild: Angriffe am Boden, trainiert mit Schutzausrüstung. Foto: Hans Ott

Am 10. Dezember endete die vierte Auflage des zehnstündigen securates®-Kurses im Kampfsportzentrum der Taekwondo-Abteilung des TSV Pfuhl. Dieser neuartige Kurs richtet sich primär an Frauen; er kombiniert Fitness- und Selbstverteidigungs-Elemente und macht den Beteiligten nicht nur Spaß, sondern macht fit, selbstbewusst und wehrhaft. Und die Teilnehmerinnen fragen jetzt schon nach der nächsten Auflage des Kurses, der im ersten Halbjahres-Programm 2025 der Volkshochschule Neu-Ulm angeboten wird. securates®, ein Kunstwort aus Security und Pilates, vermittelt effektive Selbstverteidigungs-Techniken, die auch Personen anwenden können, die keine Kampfsporttrainings-Erfahrung haben. Zielgruppe sind in erster Linie Frauen, die sich mit (männlichem oder weiblichem) Partner anmelden. Das in Kampfsport-Trainings übliche Aufwärm-, Dehnungs- und Kräftigungstraining wird von dem lizensierten Pilates-Trainer und Physiotherapeuten Michael Wagner durchgeführt. Zuständig für den Selbstverteidigungs-Teil ist Dr. Hans Jürgen Ott, Trainer für Taekwondo und Selbstverteidigung in der Pfuhler Taekwondo-Abteilung.

Kursinhalte der zehn Kurseinheiten sind die "Waffen" Stimme, Hand und Fuß. Es folgen Block-/Ausweichtechniken, Fallen/Aufstehen, Bodentechnik, Verhalten bei Waffenangriffen sowie bei Angriffen durch mehrere Personen. Eine elfte Kurseinheit kommt als Gratis-Bonus dazu. Jede Kurseinheit endet mit einem Auspower-Teil, der den Beteiligten riesigen Spaß macht. Teilnehmerin Petra: „Da kann ich mich voll verausgaben, laut und ohne Hemmungen um mich schlagen und lerne dabei auch noch, wie ich gewalttätige Angriffe effektiv abwehren kann. Und bleibe fit." Der nächste securates®-Kurs beginnt am 11. März 2025, der Folgekurs startet am 20. Mai. Die Kurse finden einmal wöchentlich, jeweils am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr im Pfuhler Kampfsportzentrum statt. Die Anmeldung erfolgt über die Website der VHS Neu-Ulm.

