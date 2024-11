"Vorlesen verführt zum Lesen"

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags besuchten zahlreiche Sechstklässler vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium (BvSG) in Pfuhl verschiedene Grundschulen im Umkreis, um dort aus selbstgewählten Büchern vorzulesen. Zu diesen hatten sie im Vorfeld kreative Kurzpräsentationen erstellt.

An der Grundschule Thalfingen wurden die Viertklässler beispielsweise in ein „Schauriges Haus“ entführt, sie hörten lustige Alltagsgeschichten aus „Gregs Tagebuch“ und konnten sich dank „Jacks wundersame[r] Reise mit dem Weihnachtsschwein“ schon einmal auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

Die Schüler der vierten Jahrgangsstufe der Grundschule Pfuhl durften sich auf sechs verschiedene Räume verteilen, in denen nach unterschiedlichen Interessen gebündelt aus diversen Büchern vorgelesen wurde. Die Drittklässler der Grundschule Burlafingen durften den Abenteuern mit „Frau Honig“ lauschen oder über „Die wilden Hühner“ lachen.

An der Grundschule Nersingen wurde in allen Jahrgangsstufen vorgelesen; die Bandbreite reichte von „Räuber Hotzenplotz“ bis „Percy Jackson“. Auch in Unterelchingen kamen die Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse in den Genuss, vorgelesen zu bekommen. Wenngleich hier unter anderem Auszüge aus „Bitte nicht öffnen“ auf dem Programm standen, führte dies natürlich dazu, dass das Buch doch geöffnet wurde und die Kinder an den Lippen der Vorleserinnen hingen.

An der Grundschule Oberfahlheim wurden die Sechstklässler vom BvSG in ein eigenes Programm integriert: Fortlaufend lasen sie zunächst aus „Snörfried aus dem Wiesental“ vor; im Anschluss konnten die BvSG-Schüler zudem ihre Buchpräsentationen halten, die sie in Vorbereitung auf den bald anstehenden Vorlesewettbewerb der sechsten Jahrgangsstufe vorbereitet hatten. Somit haben alle Teilnehmer von dieser Aktion zum bundesweiten Vorlesetag profitiert, die darüber hinaus eine schöne Abwechslung vom Schulalltag bot. Die Lesekompetenz wurde gefördert und die Lesefreude geweckt. Jeder kam auf seine Kosten.

