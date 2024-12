Vorlesewettbewerb an der IAS-Pfuhl

Kürzlich fand an der Pfuhler Inge-Aicher-Scholl-Realschule in der dritten und vierten Stunde der Schulentscheid im Vorlesewettbewerb im Musiksaal statt. An diesem nahmen jeweils die beiden Klassensieger der vier sechsten Klassen, Sina und Kian (6a), Emily und Fynn (6b) und David und Aileen (6c), Josip und Can (6d) und die Lesejury, bestehend aus Frau Mehringer und Frau Fischer, teil. Neu war, dass der Wettbewerb dieses Jahr vor einem Publikum ausgetragen wurde: Die Klasse 9a, die Schultutorinnen und -tutoren und die SMV hörten zu. Nachdem alle Klassensieger von Direktor Vielweib und der SMV begrüßt wurden, begann der Wettbewerb mit dem Vortrag des vorbereiteten Textes. Nacheinander stellten die sechs besten Leser aus den sechsten Klassen kurz das Buch vor, aus dem sie vorlesen wollten, führten dann zur Textstelle hin und trugen diese vor. Daraufhin folgte die zweite Wettkampfrunde. Die Teilnehmer mussten nun einen Text vorlesen, den sie nicht vorbereiten konnten. Danach zog sich die Jury für eine kurze Beratung zurück. Am Ende gewann Schülerin Sina aus der Klasse 6a den Wettbewerb. Sina wird somit im Frühjahr 2025 am Lesewettbewerb auf der Landkreisebene Neu-Ulm teilnehmen. Alle Teilnehmer erhielten Schokolade und Klassensiegerurkunden und die drei ersten Gewinner (Sina, David und Emily) erhielten zusätzlich einen Büchergutschein für die Buchhandlung „Thalia“ in Neu-Ulm.

