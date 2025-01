Neuer Sportverein in Neu-Ulm gegründet – doch so einfach ist das nicht

Es geht um Sport, aber auch um Gemeinschaft. „Ich habe weltweit viel gesehen, aber so etwas wie in Neu-Ulm habe ich noch nie erlebt“, sagt Bahia Fox. Das Training in einer Crossfit-Box in Neu-Ulm hat eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen so richtig zusammengeschweißt. Doch Ende November musste die Einrichtung in der Lessingstraße schließen – wegen einer deutlichen Mieterhöhung. Aber einfach alles aufgeben? Das kam nicht infrage. Und so hat der Kern der Gruppe entschieden, einen Verein zu gründen, um den Geist und die Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Ganz so einfach ist das alles dann aber doch nicht. Aktuell ist man noch obdachlos.

