Pick-up kracht durchs Schaufenster ins Casino

Ein Verletzter und ein hoher Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch in Dornstadt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 57-Jähriger kurz vor 10 Uhr in der Zeppelinstraße ausparken. Dabei hatte der Fahrer wohl mehrfach hin und her rangiert. Doch statt rückwärts fuhr sein Ford Pick-up plötzlich vorwärts.

Der Wagen beschleunigte und fuhr gegen das Schaufenster des Gebäudes. Das Auto durchbrach die Scheibe neben der Eingangstür und kam mit einer halben Fahrzeuglänge im Innenraum des Casinos zum Stehen. Das Schaufenster wurde komplett zerstört und mehrere Spielautomaten wurden auf die Seite geschoben. Auch der Ford war kaputt. Der 57-jährige Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt.

Nicht so ein 48-Jähriger: Der Gast hielt sich im Innenraum der Spielhalle auf und wurde leicht verletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 50.000 Euro. (AZ)