24-Jähriger stirbt nach Streit am Donauufer

Am Neu-Ulmer Donauufer ist es am späten Mittwochabend (2. April) zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 24-Jähriger kam dabei ums Leben, ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Polizei war auch am Donnerstagmorgen vor Ort im Einsatz, um Spuren zu sichern.

Zunächst sollen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mindestens zwei Personen nahe der Augsburger Straße gegen 23 Uhr in Streit geraten sein. Dieser soll sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben, bei der zwei Personen schwer verletzt wurden.

Icon Vergrößern Rund um den Tatort werden von Spezialkräften der Polizei Spuren gesichert. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Rund um den Tatort werden von Spezialkräften der Polizei Spuren gesichert. Foto: Michael Kroha

Einer von ihnen, der 19-Jährige, habe selbst noch den Notruf absetzen können, teilt die Polizei am Donnerstagmittag mit. Einsatzkräfte trafen ihn vor Ort mit schweren Verletzungen an. Mehrere 100 Meter entfernt fanden die Beamten dann den 24-Jährigen mit schweren Verletzungen am Boden liegend an. Beide wurden in Kliniken gebracht. Der 24-Jährige erlag dort kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Mann am Neu-Ulmer Donauufer getötet: Polizei hat Hinweise auf eine dritte Person

Wie den beiden Männern die Verletzungen zugefügt wurden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage mitteilte. Nach Informationen unserer Redaktion wurde auf den 24-Jährigen im Halsbereich eingestochen.

Eine dritte Person, die an dem Streit beziehungsweise der blutigen Auseinandersetzungen, beteiligt gewesen sein soll, habe sich vom Tatort entfernt und sei, als die Polizei vor Ort eintraf, nicht mehr da gewesen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass zwischen den beteiligten Personen eine Vorbeziehung bestand.

Icon Vergrößern Am Neu-Ulmer Donauufer ist bei einem Streit an der Brücke zum Schwal ein 24-Jähriger zu Tode gekommen. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Am Neu-Ulmer Donauufer ist bei einem Streit an der Brücke zum Schwal ein 24-Jähriger zu Tode gekommen. Foto: Michael Kroha

Polizeieinsatz am Neu-Ulmer Donauufer: Kripo befragt Zeugen, Spuren werden gesichert

Am Donnerstagmorgen war der Bereich rund um den Auffindeort des 24-Jährigen in der Donaustraße abgesperrt. Kräfte der Bereitschaftspolizei durchkämmten die Uferbereiche entlang der Kleinen Donau. Zum Einsatz kamen auch Hunde. Anwohner und Zeugen wurden von der Neu-Ulmer Kriminalpolizei befragt.

Weitere Zeugen, die gegen 23 Uhr verdächtige Wahrnehmungen oder Personen im Bereich der Augsburger Straße feststellen konnten, oder Angaben zu der dritten beteiligten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden.

