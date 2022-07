Neu-Ulm

13:01 Uhr

21-Jährige ruft Polizei wegen faustgroßer Spinne

Als die junge Frau die Spinne sah, schloss sie sich in einem Zimmer ein. Erst in Begleitung der Polizei traute sie sich, die Wohnung in Ludwigsfeld zu verlassen.

Eine 21-Jährige ist am Mittwoch im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld wegen einer Spinne in Panik geraten. Erst in Begleitung der Polizei traute sie sich, die Wohnung im Hochgratweg zu verlassen. Laut Polizeibericht habe die junge Frau um 13 Uhr der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass sie in ihrer Wohnung eine faustgroße Spinne entdeckt und daraufhin in ein Zimmer geflüchtet sei. Sie habe sich daraufhin in einem Zimmer eingeschlossen und dort auf die Streife gewartet. Die Beamten hätten die Wohnung abgesucht, konnten das Tier aber nicht mehr auffinden. Daraufhin habe sich die 21-Jährige entschieden, die Wohnung in Begleitung der Polizeibeamten zu verlassen. Die weitere Absuche soll nun ein Freund der 21-Jährigen übernehmen. (AZ)

Themen folgen