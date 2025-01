Polizisten attackiert: 29-Jähriger rastet in Silvesternacht aus

Ein 29-Jähriger hat in der Silvesternacht mehrere Polizisten in der Ulmer Innenstadt angegriffen. Gegen 2.30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Fußgängerzone zu einer Schlägerei vor einem Club gerufen. Dort trafen sie auf den 29-Jährigen, der sofort hochgradig aggressiv ihnen gegenüber gewesen sei. Er habe versucht, zunächst einen Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Der Aggressor wurde zu Boden gebracht, wo er sich massiv wehrte, erklärt die Polizei. Im Liegen trat er einem weiteren Beamten gegen das Bein. Derart in Rage musste der Mann fixiert und an Händen sowie Füßen gefesselt werden. Auf dem Polizeirevier Ulm-Mitte versuchte er noch, einen Polizisten zu beißen. Den Rest der Nacht musste der 29-Jährige dann in der Zelle verbringen.

Er wird sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben. Die eingesetzten Beamten blieben alle unverletzt. (AZ)