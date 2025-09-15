Ponte Meisterkurs: Junge Klaviertalente lassen aufhorchen

Das Ponte Kammermusikfestival wird niemals altern. Denn das Konzept dieses besonderen Formats sind nicht die älteren, arrivierten Semester des Musikbetriebs, sondern die jungen Musiker, der Nachwuchs, die aufsteigenden Talente. Dass Ponte zudem meist nicht an den üblichen Orten stattfindet, sondern neue Orte für die Klassik gewinnt, wie etwa die Ulmer Reithalle sorgt für stets frischen Wind. Nun fand in der Söflinger Klostermühle ein Konzert mit den Absolventen des ersten Ponte-Meisterkurses mit Pianistin Sontraud Speidel (Opus Klassik Preisträgerin 2019) und Professor Fedele Antonicelli (Piano) statt. Eine neue Idee, mit der „Ponte“ Nachwuchstalente fördert und die nun beim Abschlusskonzert aufhorchen ließ.

