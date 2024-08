Wie freiwillige Lernpatenschaften in der Region zum Erfolg führen

Die zehnjährige Alara ist froh: Sie hat ihre Schulnoten verbessern können. Und das mithilfe einer ehrenamtlichen Patin, die mit ihr regelmäßig lernt. Gefunden haben sich die beiden über das vor drei Jahren gestartete Projekt „Chancenfinder“ der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller.

Es ist bereits das zweite Kind, das Patin Sigrid Göbel-Moll ehrenamtlich begleitet. Im nun zu Ende gegangenen Schuljahr hat sie sich regelmäßig mit der zehnjährigen Alara getroffen, die die Mark-Twain-Grundschule in Neu-Ulm besucht. Fast jede Woche haben sie zusammen in der Neu-Ulmer Stadtbücherei für eineinhalb Stunden gelernt – außer in den Ferien. Sie haben gemeinsam gelesen und Sigrid Göbel-Moll stellte Alara Fragen, um zu sehen, ob die Viertklässlerin den Text verstanden hat. Ab und zu fragte sie die Schülerin auch ab, zum Beispiel zu Mozart. Vor allem hat sie Alara aber bei den Hausaufgaben unterstützt, wenn diese schwierig waren.

Etwa 40 Paten engagieren sich Jahr für Jahr

Das Projekt „Chancenfinder“ wurde in der Coronazeit ins Leben gerufen. „Da haben wir einen großen Bedarf gesehen, viele Schüler waren abgehängt“, sagt die Projektleiterin Sabrina Kohler. So habe man sich überlegt, wie man Schüler individuell fördern könne. Seitdem engagieren sich etwa 40 Patinnen jedes Jahr für Grundschüler in Stadt und Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Der Bedarf sei noch immer groß, sagt Sabrina Kohler.

Sigrid Göbel-Moll, selbst Mutter zweier Kinder und mittlerweile Oma, bereitet die Arbeit mit Kindern Freude. „Eigentlich wollte ich immer Erzieherin werden“, erzählt sie. Mittlerweile arbeitet die 60-Jährige in der Mittagsbetreuung an der Grundschule Gerlenhofen. Patin wurde sie auch, weil sie es wichtig findet, Kinder zu unterstützen, deren Familien es nicht so leicht haben und die auch nicht das Geld haben, um für Nachhilfeunterricht zu bezahlen. Ganz am Anfang erhielt sie wie jede Patin eine Schulung. „Das fand ich sehr wichtig“, sagt sie. Und auch danach treffen sich Chancenfinder-Patinnen noch alle zwei bis drei Monate, um sich auszutauschen.

Das Projekt arbeitet mit den Grundschulen zusammen

Um herauszufinden, welche Kinder Unterstützung benötigen, arbeitet das Projekt mit den Schulen zusammen. Lehrer oder Sozialarbeiter melden sich, wenn sie Bedarf sehen. Oft sind es Kinder, deren Eltern keine Zeit haben, um gemeinsam mit ihnen zu lernen, zum Beispiel weil die Eltern alleinerziehend sind – so wie Alaras Mutter. Manche haben auch gar keine Ruhe zuhause um zu lernen und manchmal ist auch die Sprache ein Problem.

Alara ist glücklich über die Hilfe, die sie jetzt bekommt. Ihr Ziel, die Noten zu verbessern, hat sie erreicht. Vorher dagegen hatte sie schon ein bisschen Probleme, erklärt sie. In Fächern wie Deutsch und Heimat- und Sachunterricht müsse man viel auswendig lernen. Jetzt mache ihr das gemeinsame Lernen sogar Spaß, „viel mehr als alleine“. Ganz alleine, glaubt sie, würde sie es nicht so gut schaffen, sich eineinhalb Stunden hinzusetzen und konzentriert zu lernen.

Auch Spiele gehören dazu

Auch ihrer Patin macht das Lernen Spaß. „Man beschäftigt sich mit Sachen, die man selbst schon wieder vergessen hat“, sagt sie. Außerdem freue sie sich, wenn sie etwas über fremde Kulturen erfährt, und Alara habe türkische Wurzeln. Hinzu kommt, dass die beiden nicht nur lernen. Hinterher machen sie auch noch Spiele, wenn Zeit bleibt – zum Beispiel „Stadt, Land, Fluss“.

Mit den Lehrern der Patenkinder sei sie manchmal in Kontakt, sagt Sigrid Göbel-Moll, das sei hilfreich. Zum Ende einer Patenschaft füllen die Lehrer auch einen Fragenbogen aus. Daraus geht laut Sabrina Kohler hervor, dass die Lernpatenschaften wirklich Erfolge zeitigen.

Alaras Zeugnis war gut, doch hat es nicht ganz gereicht, dass sie auf die Realschule wechseln kann. Deshalb werden sie und ihre Patin die Lernpatenschaft fortsetzen, um das Ziel doch noch zu erreichen. Jetzt waren sie in den Sommerferien aber erst einmal gemeinsam im Kino. Auch solche Unternehmungen sind nämlich fester Bestandteil ihrer Patenschaft.

Paten gesucht Das Ziel der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller ist es, benachteiligte Kinder in der Region Donau-Iller zu stärken und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Leider erhalte nicht jedes Kind von Geburt an die gleichen Chancen – so sei auch hier im Südwesten jedes fünfte Kind von Armut bedroht oder betroffen. Für das Projekt „Chancenfinder“ werden weiterhin Paten gesucht, die sich einmal wöchentlich für etwa eineinhalb Stunden am Nachmittag mit einem Patenkind treffen. Voraussetzung für den Einsatz ist eine Grundlagenschulung. Die nächste Schulung findet am Freitag, 27. September, statt. Wer Interesse hat, darf sich gerne bei Projektkoordinatorin Sabrina Kohler melden, per E-Mail an kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de oder telefonisch unter 0731 / 206349.