Mann nach Steinwurf gegen Grüne verurteilt: „Größter Fehler meines Lebens“

Weil er bei einer Kundgebung in Neu-Ulm einen Betonstein nach dem bayerischen Grünen-Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann geworfen hat, ist ein Mann am heutigen Dienstag vor dem Amtsgericht Neu-Ulm wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Der Angeklagte hat über eine von seinem Anwalt verlesenen Erklärung zu Beginn des Prozesses die Tatvorwürfe weitestgehend eingeräumt. Er bestritt darin aber, die Absicht gehabt zu haben, jemanden mit dem Steinwurf verletzen zu wollen. Der heute 46-Jährige bereue die Tat, sie sei der „größte Fehler seines Lebens“ gewesen.

Prozess in Neu-Ulm fang unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt

Der Prozess fand unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt. Zum einen der Angeklagte der sogenannten Reichsbürger- und Querdenkerszene zugeordnet wird. Zum anderen weil Schulze, Fraktionschefin im Landtag in München, selbst als Zeugin vor Gericht aussagte. „Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Behörden nicht an. Gut ein Dutzend Journalistinnen und Journalisten begleiteten den Prozess und waren teils eine Stunde vorher schon vor Ort. Die Justizbeamten sind bei der Einlasskontrolle sehr penibel. Sogar die Kugelschreiber werden unter die Lupe genommen.

Die Polizei sichert das Gerichtsgebäude in Neu-Ulm ab. Der Angeklagte wird der Reichsbürger- und Querdenker-Szene zugeordnet.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monate, die auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Die Verteidigung plädierte für eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr, die auf Bewährung ausgesetzt werden soll.

Das Gericht unter dem Vorsicht von Gabriele Buck sah es am Ende als erwiesen an, dass der Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2023 auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz einen 428,7 Gramm schweren Betonstein in Richtung der Bühne, auf der gerade Schulze und Hartmann auftraten, geworfen hat. Beide blieben unverletzt, da das Geschoss die Politiker verfehlte.

Im Gerichtsgebäude in Neu-Ulm gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Damals anwesende Polizeibeamte haben den zum Tatzeitpunkt 44-Jährigen festgenommen. Dagegen wehrte er sich. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft in München hatte den Fall wegen der politischen Dimension des Verfahrens übernommen. Bei der Münchner Anklagebehörde ist die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus angesiedelt. (mit dpa)