Brutale Messerattacke aus dem Nichts: Wollte der 33-Jährige töten?

Am Dienstag – demselben Tag, an dem die Messer- und Waffenverbotszone in Ulm eingeführt wurde – hat am Ulmer Landgericht ein Prozess gegen einen 33-Jährigen begonnen, der im April dieses Jahres eine Gruppe junger Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen vor.

