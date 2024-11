Hoch her ging es am Montag vor dem Ulmer Landgericht im Prozess gegen einen 23-jährigen Mann, der beschuldigt wird, im Februar einen 34-jährigen Lehrer im Ulmer Stadtteil Wiblingen niedergeschlagen zu haben. Verteidiger Dominik Hammerstein hat sich schon vor dem Prozess tief in die Akten eingearbeitet und wirft der Ulmer Polizei einseitige Ermittlungen vor.

