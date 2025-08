Streit um Schäden und Räumung: Muss das L‘Osteria-Restaurant den Judenhof verlassen?

Wenn gefragt wird, wo es in Ulm Pizza gibt, fällt einem schnell das Restaurant L‘Osteria am Judenhof ein. Seit etwa 15 Jahren hat die Systemgastronomie-Kette dort ihren Standort. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Die Eigentümer der Immobilie und das Unternehmen hinter der italienischen Küche, die FR L‘Osteria GmbH, stehen seit Jahren im Clinch. Kürzlich kam es in Ulm wieder zu einem Termin vor dem Landgericht. Im Raum stehen Schäden in sechsstelliger Höhe sowie eine Räumung des Lokals. Welche Rolle spielen hygienische Unzulänglichkeiten?

