Ralf Rangnick gegen Bayern im Donaustadion: „Auch für mich etwas Besonderes“

Unvergessen ist für viele sein Auftritt im ZDF-Sportstudio im Dezember 1998. Als damaliger Trainer des SSV Ulm 1846 erklärte Ralf Rangnick im TV die Viererkette. Das brachte ihm den Ruf des „Fußball-Professors“ ein. Der heute 66-Jährige führte die Spatzen damals in die 2. Liga, trat dann aber noch vor dem Aufstieg in die Bundesliga zurück, nachdem er schon im Winter dem VfB Stuttgart zugesagt hatte. Es folgten viele weitere namhafte Stationen: TSG Hoffenheim, Schalke 04, RB Leipzig und Manchester United. Aktuell ist er Österreichs Bundestrainer und schlug dafür sogar ein Bayern-Angebot aus. Dem Gegner des SSV Ulm heute im DFB-Pokal. Das Spiel am Abend wird er im Donaustadion verfolgen. Am Vormittag war er zu Besuch bei Fahrrad Böttcher in Bellenberg und sprach mit unserer Redaktion.

