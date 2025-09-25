Der Bayern-Jäger heißt Ratiopharm Ulm

Gespräch im Sommer mit einem Kreisliga-Kicker. Der interessiert sich normalerweise für Basketball so wenig wie für den Preis für eine Apfelschorle im Sportheim seines Dorfvereins. Aber dieser Vorgang hat ihn dann doch beschäftigt. Das Urteil des Kreisliga-Kickers: „So jemand möchte ich nicht in der Mannschaft haben.“ Gemeint ist Noa Essengue. Der immer noch erst 18 Jahre alte Franzose wurde zum Ende der vergangenen Saison vom NBA-Klub Chicago Bulls gedraftet. Sein Arbeitgeber Ratiopharm Ulm kämpfte im Juni gegen Bayern München um die deutsche Meisterschaft, Essengue fehlte in den beiden letzten Spielen der Finalserie. Der junge Mann zog es vor, zur Draftzeremonie nach New York zu reisen. Ein schönes Erlebnis, aber auch nicht mehr. Den Job in Chicago hatte Essengue sowieso sicher. Dass es auch anders geht, das zeigt das Beispiel des anderen Ulmer Megatalents. Ben Saraf wurde ebenfalls gedraftet und zwar von den Brooklyn Nets. Der 19-jährige Israeli blieb in Ulm und spielte mit seinen Kameraden die Finalserie zu Ende.

Ratiopharm Ulm hatte die Entscheidung den Spielern überlassen und sich mit Bayern München sowie der Basketball-Bundesliga angelegt, weil mit denen eine Verlegung der Finalspiele mit Rücksicht auf die Draftzeremonie nicht zu machen war. Und was ein Kreisliga-Kicker nicht nachvollziehen kann, dafür hat ein großer Teil der Basketball-Blase Verständnis. Aus der Ulmer Anhängerschaft gab es jedenfalls kaum Kritik am New-York-Trip von Essengue in der wichtigsten Phase der Saison. Die Fans haben die Philosophie des Vereins vermutlich verinnerlicht: Die Ausbildung der größten europäischen Talente ist ebenso wichtig wie sportlicher Erfolg. Was es den Fans leichter macht: In den vergangenen Jahren hat es Ratiopharm Ulm so gut wie immer geschafft, beide Ziele zu erreichen.

Fünf Punkte mehr und die Bayern wären der Jäger

Die Bayern haben das fünfte und entscheidende Finalspiel um die deutsche Meisterschaft übrigens mit 81:77 gewonnen. Das bedeutet: Fünf Punkte mehr und Ratiopharm Ulm wäre anstelle von Bayern München als Titelverteidiger in die neue Saison gestartet, die für Ulm am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Chemnitz beginnt. Für mindestens fünf Punkte und ein paar Rebounds war Essengue bis dahin eigentlich immer gut, ein paar zusätzliche Fouls hätte er auch begehen können. Die Rechnung wäre nicht zwangsläufig aufgegangen, aber die Chance wäre viel größer gewesen. So aber bleibt 2023 das aus Ulmer Sicht beste Jahr der deutschen Basketball-Geschichte. Damals wurde die Nationalmannschaft sensationell Weltmeister und Ratiopharm Ulm wurde ebenso überraschend deutscher Meister. 2025 wurde Deutschland nicht mehr ganz so sensationell Europameister und Ulm auch nicht mehr überraschend deutscher Vizemeister. Der Verein aus der Doppelstadt an der Donau hat schließlich inzwischen Alba Berlin als nationale Nummer zwei abgelöst.

Den Spruch vom Bayern-Jäger hört man in Ulm allerdings gar nicht so gerne. Christian Sengfelder sagt: „Wir sollten uns lieber auf uns selbst fokussieren, als irgend jemandem hinterherzujagen.“ Der 33-fache Nationalspieler ist einer von vielen Neuzugängen. Denn der Aderlass in Ulm war nach der vergangenen Saison ein gewaltiger, selbst im von enormer Fluktuation geprägten Basketball-Sport. Es gingen ja nicht nur Essengue und Saraf. Der Brasilianer Marcio Santos wechselte zum Beispiel in die Königsklasse Euroleague zu Maccabi Tel Avic, der Amerikaner Justinian Jessup ging direkt von der deutschen Nummer zwei zur Nummer eins nach München, aber am schwierigsten dürfte Karim Jallow zu ersetzen sein. Der nach ziemlich einhelliger Expertenmeinung bis zum Sommer beste deutsche Spieler in der Basketball-Bundesliga bezieht sein (sehr viel üppigeres) Gehalt künftig ebenfalls in der Euroleague bei Virtus Bologna.

Sengfelder ist der hierzulande bekannteste Neuzugang, die interessantesten Neuzugänge sind der 19-jährige Franzosen Mohamed Diakite und der 18-jährige Italiener Diego Garavaglia. Ratiopharm Ulm hat wieder zwei ganz junge Spieler mit NBA-Potenzial, Trainer Ty Harrelson sagt offen: „Wir werden versuchen, sie da hinzubringen.“ Wenn das klappt und wenn einer von beiden oder beide im nächsten Sommer zur Draftzeremonie eingeladen werden sollten, dann wird Ratiopharm Ulm die Entscheidung wahrscheinlich wieder den Spielern überlassen und große Teile der Anhängerschaft würden es verstehen, wenn die nach New York fliegen. In den Kreisliga-Sportheimen hat man eine andere Vorstellung von Kameradschaft.