Ein verletzter Mann auf der Straße gibt der Polizei in Ulm Rätsel auf

Angeblich soll ein 37-Jähriger von Donnerstag auf Freitag ausgeraubt worden sein. Die Polizei tappt allerdings im Dunkeln.

Gegen 2.30 Uhr entdeckte laut Polizeibericht ein Zeuge den 37-Jährigen auf der Olgastraße. Der lief dort auf Höhe des Justizgebäudes. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte seine Platzwunde am Kopf.

Gegenüber der Polizei gab der stark betrunkene Mann an, angeblich ausgeraubt worden zu sein. Eine genaue Beschreibung des Täters und was genau passiert war, konnte der 37-jährige polnische Staatsangehörige aufgrund seiner Alkoholisierung und sprachlicher Barrieren nicht zum Ausdruck bringen. Zur weiteren Behandlung brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ)