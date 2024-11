Bergwacht rettet verunglückten Spaziergänger

Das warme Wetter am Sonntagnachmittag hat zahlreiche Spaziergänger in die Wälder gelockt. So kam es im Kiesental zwischen Blaustein und Bollingen zu einem Unfall. Gegen 13 Uhr waren zwei Spaziergänger in einem Waldstück unterwegs. Der von Wurzeln durchzogene Waldweg war wegen abgetautem Schnee feucht und rutschig. Einer der beiden Spaziergänger rutschte aus und stürzte auf den schmierigen Boden. Da der Anrufer bei der Rettungsleitstelle die Unfallstelle als unwegsam beschrieben hatte, wurden neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und die Bergwacht alarmiert, um den Verunglückten zum Rettungswagen transportieren zu können. Die Bergwacht Blautal aus Blaubeuren war mit vier Einsatzkräften vor Ort, unterstützt wurden sie von den Feuerwehren Blaustein und Blaubeuren mit 20 Einsatzkräften. Nach einer ersten Untersuchung durch den Notarzt wurde der Spaziergänger in einer Trage zum Rettungswagen gebracht und schließlich schonend in ein Krankenhaus gefahren, da neben einer Beinverletzung eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Text/Foto: Thomas Heckmann

