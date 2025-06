Beim Dorffest in Reutti wird drei Tage lang gefeiert

Das Dorffest in Reutti findet bei jedem Wetter statt, doch die Aussichten sind gut. Laut den Vorhersagen der Meteorologen soll es am Wochenende wieder richtig heiß werden. Gefeiert wird in dem Neu-Ulmer Stadtteil drei Tage lang, nämlich von Freitag, 27. Juni, bis Sonntag, 29. Juni. Veranstalter sind die Reuttier Ortsvereine.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger eröffnet das Dorffest mit dem Fassanstich

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger eröffnet das Fest am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich. Danach spielen die Original Schwabenkrainer. Am Samstag heizt die Partyband Blackhole den Besucherinnen und Besuchern ab 17 Uhr ein. Barbetrieb ist ab 20 Uhr. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr. Anschließend ist Frühschoppen mit der Jugendblaskapelle Reutti. Nach dem Mittagessen spielt die Schützenkapelle Reutti. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und einen Spielenachmittag für Kinder. Ab 17 Uhr sorgt die Stadtkapelle Vöhringen für Stimmung. (AZ)