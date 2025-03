Erneut hochwertiges Auto gestohlen: Stecken dieselben Täter dahinter?

Nach einer ähnlichen Tat in Erbach ist in der Nacht auf Mittwoch in Riedlingen erneut ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Der Beuteschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehr als 35.000 Euro.

Wie die Ermittler mitteilen, stand der schwarze BMW X6 vor einer Garage in der Lessingstraße. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BC-KW 20 war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Einem bislang Unbekannten gelang es, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise der Dieb mit dem Fahrzeug wegfahren konnte, ist noch unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich beim Besitzer.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Sie sucht nach dem Täter und dem Fahrzeug. Möglicherweise kundschaftete der oder die Täter zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Riedlingen um Hinweise unter der Telefonnummer 07371/938-0.

In Erbach-Donaurieden ist in der Nacht auf Dienstag ebenfalls ein SUV der Marke BMW gestohlen worden. Der Beuteschaden belief sich hier auf mehr als 40.000 Euro. Der schwarze BMW X5 stand mit dem amtlichen Kennzeichen UL-RR 689 bis gegen 3.50 Uhr unter einem Carport in der Straße Ob der Steig und war ebenfalls verschlossen. Ob es aber ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. (AZ)