Rock unlimited: Überraschendes Aus nach fast 30 Jahren „Rock am Petrus“

Der Rahmen war ein eher kleiner und familiärer, aber die Stimmung war fantastisch am vergangenen Samstag auf dem idyllisch am Waldrand gelegenen Sportgelände des SV Beuren beim Auftritt der Band Rock unlimited. Mehr als drei Stunden von Hand gemachter Classic Rock, mitreißend dargeboten von sechs Herren im gesetzteren Alter. Fast alles, was die im Repertoire haben, lässt sich ganz prima mitgröhlen – auch und gerade weil zum Programm von Deep Purple über Billy Idol bis zu Led Zeppelin stets auch ein paar Überraschungen gehören. Es muss ja nicht unbedingt immer das vermeintlich „highway to hell“ von AC/DC sein. Es darf gerne auch mal „whole lotta rosie“ sein. Es ist genau diese Mischung, die seit langer Zeit auch das Publikum in einem sehr viel größeren Rahmen begeistert. Tausende von Fans feiern regelmäßig seit beinahe 30 Jahren Rock unlimited an jedem Samstag vor dem Schwörmontag in Neu-Ulm bei „Rock am Petrus“. Böse Überraschung für die Anhängerschaft der Kultband: Ausgerechnet bei der Jubiläumsauflage am kommenden Samstag spielen zum ersten Mal nicht Rock unlimited auf dem Petrusplatz.

Pit Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwörmontag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis