Festival der Alten Musik in Roggenburg: Diademus sucht die Wahrheit

Auch diesen Sommer lädt Countertenor Benno Schachtner zum Festival der Alten Musik nach Roggenburg. Das Programm ist vielversprechend, doch gekürzte Landkreis-Förderungen bereiten auch Sorgen.

In einer Zeit des Aufstiegs künstlicher Intelligenz und der Fake-Nachrichten setzt Diademus-Intendant Benno Schachtner mit seinem diesjährigen Roggenburger Diademus-Programm auf Wahrhaftigkeit: "Wie wahr" ist das Festival überschrieben, das vom 25. August bis zum 1. September dauern wird und das diesmal sogar ein Event mehr als sonst beinhaltet.

Um die Wahrhaftigkeit des Denkens und Fühlens, um Wahrheit - auch um individuelle Wahrheit - und darum, was musikalische Glaubenswahrheiten sind, geht es in dieser Festivalwoche. Ein ernstes Programm, eines ohne das Augenzwinkern, für das Benno Schachtner in aller musikalischen Hochqualität doch auch bekannt ist? Nun, nicht so ganz. Beim musikalischen Kaffeeklatsch am 1. September um 14 Uhr in der Schießener Wallfahrtskirche Mariä Geburt heißt es "In vino veritas – oder doch besser Kaffee?" Liegt im Wein doch auch Wahrheit, oder lieber beim Espresso nüchtern sein? Ein Experiment soll der "Kaffeeklatsch" werden, den Künstler und Künstlerinnen der inzwischen für ihre hohe Qualität bekannten Chorakademie des Festivals gestalten werden. Die Chorakademie, zu der sich Interessierte noch bis zum 30. Juni anmelden können, ist ein fester Pfeiler des Festivals; ihre Attraktivität zieht vor allem musikalisch vorgebildete, erfahrene Sängerinnen und Sänger an, die aufgrund ihrer beruflichen Situation nicht die Möglichkeit haben, regelmäßige Chorproben zu besuchen.

Beim Diademus-Programm wird es heuer auch philosophisch

Das Eröffnungskonzert am 25. August in der Schießener Wallfahrtskirche widmet sich dem Thema "Echt – über die Wahrhaftigkeit des Denkens und Fühlens". Das Programm des Vokalmusik-Ensembles Sjaella reicht über Musik von Henry Purcell bis hin zum zeitgenössischen Postminimalismus-Komponisten David Lang und beschäftigt sich auch mit naturwissenschaftlicher Denkrichtung. Beim Konzert "Mittendrin" am 28. August in der Tenne des Klosters Roggenburg veranstalten Benno Schachtner, der auch singen wird, und der Barockcellist Gerhard Darmstadt ein philosophisches Gesprächskonzert um die schon in der Bibel gestellte Frage "Was ist Wahrheit?". Die beiden "Nachtaktiv"-Konzerte kreisen am 30. August in der Roggenburger Klosterbibliothek (als Auftakt um 19 Uhr mit Madrigalen und Motetten aus der englischen Renaissance) um die Frage nach dem rechten Weg. Um 20.30 Uhr lädt Intendant Benno Schachtner, der das Festival ehrenamtlich leitet, zu einer halbszenischen Aufführung von Dietrich Buxtehudes "Das jüngste Gericht – Wacht! Euch zum Streit gefasset macht!" mit den beiden Chören der Diademus Chorakademie und dem Ensemble Leipziger Concert, das nach Möglichkeit Open Air und nur bei Regen im Kloster-Sommerrefektorium stattfinden soll. Das Abschlusskonzert in der Schießener Wallfahrtskirche führt dann am 1. September um 16 Uhr zu musikalischen Glaubenswahrheiten im deutschen und italienischen Barock mit Werken von Heinrich Schütz und Domenico Scarlatti.

Landkreis Neu-Ulm kürzt Fördermittel für Diademus-Festival

Benno Schachtner, renommierter Countertenor und in Bremen Professor für Gesang, ist in der Vorbereitung des Diademus-Festivals im Moment von unguten Überraschungen betroffen: Seine Assistentin Stephanie Watin sang am Sonntag bei einem Bach-Konzert in der Bonner Kreuzkirche, wo ein Sänger durch einen Steinwurf in die Kirche am Kopf getroffen wurde. Der Steinwurf eines Unbekannten zerstörte auch ein Kirchenfenster. Zudem kürzte der Landkreis Neu-Ulm die finanzielle Unterstützung des Diademus-Festivals kurzfristig um ein Drittel. Eine Antwort auf seine Mail ans Landratsamt habe er nicht erhalten, so Benno Schachtner, der dankbar ist, dass die Unterstützung vom Bezirk Schwaben und vom Freistaat Bayern weiterhin zuverlässig kommen. Im kommenden Jahr feiert das Diademus-Festival seinen 10. Geburtstag. Er hoffe, dass es nicht das letzte Diademus-Festival sein werde, so Schachtner, der das Festival ins Leben rief und es mit Herzblut und Leidenschaft führt. Die Mittel-Kürzung trifft auf eine Zeit, in der die Mieten für Räume und die Kosten für die Veranstaltung des Festivals steigen.

Info: Tickets für die Veranstaltungen des Diademus-Festivals 2024 gibt es über die Homepage www.diademus.de und demnächst auch im Roggenburger Klosterladen.